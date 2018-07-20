Греческий прорицатель объявил победителя грядущей Третьей мировой войны

Грядущая Третья мировая война закончится победой Китайской народной республики. Такой прогноз сделал прорицатель из Греции Афобий, которого процитировали российские интернет-СМИ.

Афобий полагает, что Китай имеет ряд преимуществ, которые позволяют ему надеяться на благоприятный для себя исход глобального конфликта. Так, эта страна обладает значительным ядерным потенциалом. Точных данных о его мощности нет, однако существует мнение, что арсенал Пекина, спрятанный под землей, превосходит запасы России и Соединенных Штатов.

Кроме того, КНР в настоящий момент лидирует в сфере освоения космического пространства, считает прорицатель. По его словам, технологии, которыми располагает Пекин, позволяют ему зачистить околоземную орбиту от вражеских спутников и превратить космос в полигон для нанесения смертоносных ударов.

Резюмируя, Афобий отметил, что в случае начала Третьей мировой китайцы смогут разбить своих противников за несколько недель. Человечеству остается лишь молиться, рассчитывая на здравый рассудок правителей КНР, процитировал предсказателя сайт vistanews.ru.