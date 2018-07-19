Госпогранслужба Украины должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

«Недавно глава МВД Украины Арсен Аваков презентовал Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На ГПСУ ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление государственной границы», - заявил Вадим Троян.

Кроме того, замглавы украинского МВД сообщил, что пограничники должны активно готовиться к получению французских вертолетов, о закупке которых ранее украинское правительство договорилось с французской компанией.

«основными задачами авиационного пограничного подразделения станут круглосуточный воздушный мониторинг госграницы, оперативное реагирование на ее нарушение, ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе», - цитирует Трояна РИА Новости.