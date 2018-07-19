Украина не боится российских санкций, заявил Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не боится никаких российских санкций. И заодно снова припомнил весь «вред», нанесенный РФ «суверенному европейскому государству». Россия введёт санкции против Украины

«Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, тяжело даже переоценить. Более 10 000 людей убиты, почти 40 000 людей ранены. 1 700 000 людей перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?» - возмущенно заявил украинский премьер.

Кроме того, Гройсман посоветовал России вместо введения антиукраинских санкций заняться выведением своих войск из «суверенного европейского государства».

«Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. Это наша позиция», - цитирует премьера Украины RT.