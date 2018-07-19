Марк Цукерберг: «Россияне действительно старались повлиять на выборы»

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о «явных доказательствах» российского вмешательства в выборы США. Он заявил, что у Facebook есть ряд доказательств того, что Москва пыталась вмешаться в предвыборную компанию Соединённых Штатов в 2016 году.

В интервью изданию Recode Цукерберг сказал, что Facebook заметил это ещё в середине 2015 года. При этом некоторых пользователей удалось идентифицировать. Программист также упомянул Агентство интернет-исследований, которое создавало целую сеть фейковых новостей в Facebook для распространения неправдоподобной информации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Барака Обаму в том, что тот был в курсе российского «вмешательства», но не принял каких-либо мер.