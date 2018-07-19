Украинский концерн производит боеприпасы по стандартам НАТО

Украинский завод начал серийное производство боеприпасов сколочно-фугасного действия для 40-мм автоматического гранатомета ПГОФ-40 в соответствии со стандартами НАТО. Боеприпасы выпускает завод "Импульс", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", который сотрудничает с "Кузней на Рыбацкой", - сообщает kp.ru.

Боеприпасы используются для пристрелки автоматического гранатомета и во время обучения личного состава. Еще на этом заводе начали осваивать производство ВОГ-25В, предназначенных для стрельбы из подствольных гранатометов.

Директор "Импульса" Евгений Чернов рассказал, что сейчас завод работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрению новых инструментов. Сейчас составление таких боеприпасов – это ручная работа, уточняет "Укроборонпром".