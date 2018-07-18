Международный олимпийский комитет (МОК) добавил шесть новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Организаторы хотят сделать Олимпиаду более молодежной.

«В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), соревнования по фристайлу в дисциплине «биг эйр» (мужчины, женщины), смешанные командные соревнования по акробатическому фристайлу, сноуборд-кросс (смешанные командные соревнования), прыжки на лыжах с трамплина (смешанный командный турнир), шорт-трек (смешанная эстафета)», - сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Добавление новых дисциплин в программу отражает наше стремление сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными. Очень приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и новаторских видах спорта», - заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

В зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине примут участие 2892 спортсмена. Квота женщин выросла до 45%, сообщает ТАСС.