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В сети высмеяли заявление экс-премьера Украины
18 июля 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети не остались в стороне от очередного пафосного заявления, прозвучавшего из Киева от бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова, что газовую отрасль России создали украинцы.
Ранее украинский экс-премьер заявил в телеинтервью, что газовую отрасль России создали украинцы «своим трудом и умом». В качестве аргумента он привел выпускников Ивано-Франковского института нефти и газа, которые «все до сих пор работают там (в России)».
В комментариях к записи этого эфира пользователи повеселились от души, припомнив все, что еще, по мнению разнообразных украинских деятелей, создали украинцы.
«И пирамиды в Египте украинцы строили. И Черное море выкопали древние укры. Весь мир создан украинцами. Знаем, помним, верим», - приводит комментарии РИА Новости.
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