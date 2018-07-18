В сети высмеяли заявление экс-премьера Украины

Пользователи сети не остались в стороне от очередного пафосного заявления, прозвучавшего из Киева от бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова, что газовую отрасль России создали украинцы. В Киеве заявили, что газовую отрасль России создали украинцы

Ранее украинский экс-премьер заявил в телеинтервью, что газовую отрасль России создали украинцы «своим трудом и умом». В качестве аргумента он привел выпускников Ивано-Франковского института нефти и газа, которые «все до сих пор работают там (в России)».

В комментариях к записи этого эфира пользователи повеселились от души, припомнив все, что еще, по мнению разнообразных украинских деятелей, создали украинцы.

«И пирамиды в Египте украинцы строили. И Черное море выкопали древние укры. Весь мир создан украинцами. Знаем, помним, верим», - приводит комментарии РИА Новости.