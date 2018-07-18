Ученые назвали простой способ улучшить работу мозга

Улучшению внимания и памяти способствует пища с повышенным содержанием железа, заявили исследователи университета штата Пенсильвания (США) по итогам эксперимента с питанием подростков.

В эксперименте приняли участие 140 подростков (12-16 лет) из индийского штата Махараштра. Все они происходят из малообеспеченных семей и посещают одну сельскую школу.

В ходе исследования детей разделили на две группы. Первая группа подростков употребляла в пищу обычное жемчужное просо. Вторая группа питалась жемчужным просом, обогащенным минеральными добавками с повышенным содержанием железа. Через шесть месяцев эксперимента содержание железа в организме участников эксперимента повысилось и дало свой эффект: дети из этой группы стали значительно успешней выполнять задания на внимание и память.

Современной науке пока мало известно о влиянии железа на когнитивные способности детей и подростков. Зато хорошо известно, что железодефицитная анемия является частой причиной нетрудоспособности населения, сообщает Lenta.ru.