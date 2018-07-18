В Киеве заявили, что газовую отрасль России создали украинцы
18 июля 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Газовая отрасль России была создана трудом и умом украинцев, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров, комментируя в телеэфире ситуацию с транзитом российского газа через Украину.
«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все его выпускники там до сих пор работают», - попытался проанализировать ситуацию Ехануров, рассуждая об отношении Украины к транзитным поставкам российского газа.
Различные украинские деятели регулярно допускают неоднозначные высказывания об историческом прошлом двух стран. Так, ранее украинские историки доказали, что ветхозаветные первые люди Адам и Ева были украинцами. Украинский президент Петр Порошенко заявлял, что основание Москвы было «дуже опрометчивым решением киевских князей», и так далее, передает РИА Новости.
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