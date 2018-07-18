Расшифровано пророчество Муаммара Каддафи о новых властителях мира

Исследователи расшифровали пророчество погибшего в 2011 году лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи о новых правителях мира. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

Сайт vistanews.ru пишет, что политик оставил предсказание, в котором говорится о будущем проигрыше Европы странам «третьего мира». Победу последних над «Старым континентом» обеспечат более высокие показатели рождаемости, полагал Каддафи. По его мнению, темнокожие люди со временем вытеснят белое население и станут новыми властителями мира.

Ранее в интернете появился прогноз на 2018 год, сделанный экстрасенсом Верой Лион, которую журналисты окрестили «казахской Вангой». Ясновидящая, в частности, предрекла, что в самопровозглашенные республики Донбасса придет мир, Украина же, напротив, окажется на краю пропасти.