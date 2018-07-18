СМИ США обсуждают двусмысленность позиции Трампа относительно признания Крыма

Американская пресса анализирует, что удалось обсудить на встрече в понедельник между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Переговоры на тему Крыма продолжают демонстрировать неопределённость главы США.

Американский портал CNN опубликовал материал под заголовком «Это будет самый сюрреалистический американо-российский саммит в истории» с интересным заявлением:

- «Любопытно, что нередко Трамп больше придерживается взглядов Путина относительно темы Крыма, в отличие от его собственного правительства, как и единство Западного альянса, специальный адвокатский надзор и демократические подстилки, такие как свобода прессы и международные институты».

Также издание Newsweek делится своим мнением по теме после проведённой встречи в Хельсинки:

- «Хотя практически все чиновники США твердят, что Соединенные Штаты не признают незаконную аннексию Крыма в России, г-н Трамп говорит: «Нам нужно ещё разобраться, и я недоволен ситуацией». Почему он оставляет двусмысленность?»

«Г-н Путин не хотел бы ничего, кроме как добиться признания США, что Крым – российская территория, и попытаться подтолкнуть мистера Трампа согласиться с этим, - и неясно, понимает ли Трамп все негативные последствия для европейской безопасности и доверия к Америке».

И всё же возможно Трамп, как прагматичный политик, сподвигнет американский истеблишмент всё же признать де-юре то, что уже случилось де-факто.