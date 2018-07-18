Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о саммите в Хельсинки. Президент США подчеркнул, что ожидает "больших результатов" от переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Трамп сообщил о своих надеждах на собственной страничке в социальной сети Twitter. По словам политика, он хорошо поладил с российским коллегой, несмотря на то, что многие мечтали увидеть не встречу глав двух государств, а "боксерский поединок".

Как отметил президент США, многим людям очень понравилось его выступление в рамках пресс-конференции в Хельсинки. Дональд Трамп добавил, что им с Путиным удалось обсудить большой спектр важных вопросов. "Большие результаты придут", - заключил он.