Трамп ждет "больших результатов" после переговоров с Путиным в Хельсинки
18 июля 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о саммите в Хельсинки. Президент США подчеркнул, что ожидает "больших результатов" от переговоров с главой России Владимиром Путиным.
Трамп сообщил о своих надеждах на собственной страничке в социальной сети Twitter. По словам политика, он хорошо поладил с российским коллегой, несмотря на то, что многие мечтали увидеть не встречу глав двух государств, а "боксерский поединок".
Как отметил президент США, многим людям очень понравилось его выступление в рамках пресс-конференции в Хельсинки. Дональд Трамп добавил, что им с Путиным удалось обсудить большой спектр важных вопросов. "Большие результаты придут", - заключил он.
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