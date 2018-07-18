СМИ: в Эймсбери погибшая женщина сама нанесла на себя отравляющее вещество

Журналисты заявили, что женщина, погибшая в британском Эймсбери, самостоятельно нанесла на себя нервно-паралитическое вещество. Якобы перед смертью она побрызгала на запястья жидкость из флакона.

Брат пострадавшего мужчины отметил, что его родственник почувствовал странный запах аммиака, исходивший из емкости. Как уточняет газета Daily Mail, Чарльз Роули после инцидента потерял память, поэтому не может точно сказать, где был обнаружен флакон, однако, предположительно, пара нашла его в парке.

Не исключено, что мужчина выжил благодаря тому, что не имел прямого контакта с отравляющим веществом, а лишь дотронулся до женщины.