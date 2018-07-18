Пушков объяснил почему Трамп иногда противоречит сам себе

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков решил объяснить, почему президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп довольно часто противоречит сам себе.

По мнению сенатора, в подобном поведении нет абсолютно ничего необычного. Пушков подчеркнул, что Трамп не раз менял свою риторику после возвращения на родину. Так же обстояли дела и год назад, когда он приехал в Штаты после встречи с президентом России в Ганновере, передает "Свободная пресса".

Политик отметил, что важно лишь то, будет ли заметен прогресс в тех аспектах, которые обсуждались в рамках саммита в Хельсинки.