Пушков объяснил почему Трамп иногда противоречит сам себе
18 июля 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков решил объяснить, почему президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп довольно часто противоречит сам себе.
По мнению сенатора, в подобном поведении нет абсолютно ничего необычного. Пушков подчеркнул, что Трамп не раз менял свою риторику после возвращения на родину. Так же обстояли дела и год назад, когда он приехал в Штаты после встречи с президентом России в Ганновере, передает "Свободная пресса".
Политик отметил, что важно лишь то, будет ли заметен прогресс в тех аспектах, которые обсуждались в рамках саммита в Хельсинки.
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