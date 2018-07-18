Глава Пентагона хочет встретиться с министром обороны РФ

В среду, 18 июля, стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис хочет встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Разговоры о данном контакте появились после саммита Путина и Трампа.

Переговоры руководителей американского и российского министерств обороны могут стать первым контактом за последние три года, передает портал " Экономика сегодня ".

СМИ, однако, не исключают, что Мэттис и Шойгу могут встретиться не лично, а обсудить наиболее важные вопросы в рамках телефонного разговора.



Напомним, ранее глава Пентагона раскритиковал российские власти, обвинив их в попытке расколоть НАТО.