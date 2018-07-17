На Украине обнародовали планы борьбы с Россией в районе Крыма

Киев будет противодействовать попыткам российской стороны задерживать украинские суда в Керченском проливе. О соответствующих планах объявил президент соседнего государства Петр Порошенко.

Политик отметил, что его страна не станет мириться с «захватом» судов. По словам Порошенко, которого процитировал сайт «Новороссия», украинские военнослужащие получили приказы предпринять действия, направленные на пресечение данной практики.

Накануне сообщалось, что Петр Порошенко обвинил Москву в планировании захвата контролируемого Киевом города Мариуполь, находящегося на юге Донецкой области. Кроме того, президент выразил опасение, что РФ атакует и другие украинские порты, расположенные на Азовском море.