На Украине обнародовали планы борьбы с Россией в районе Крыма
17 июля 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
Киев будет противодействовать попыткам российской стороны задерживать украинские суда в Керченском проливе. О соответствующих планах объявил президент соседнего государства Петр Порошенко.
Политик отметил, что его страна не станет мириться с «захватом» судов. По словам Порошенко, которого процитировал сайт «Новороссия», украинские военнослужащие получили приказы предпринять действия, направленные на пресечение данной практики.
Накануне сообщалось, что Петр Порошенко обвинил Москву в планировании захвата контролируемого Киевом города Мариуполь, находящегося на юге Донецкой области. Кроме того, президент выразил опасение, что РФ атакует и другие украинские порты, расположенные на Азовском море.
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