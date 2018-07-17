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У берегов Южной Кореи нашли затопленный крейсер «Дмитрий Донской»
17 июля 2018, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
Южнокорейские глубоководные дайверы обнаружили броненосный крейсер российского императорского флота «Дмитрий Донской». Этот корабль принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов.
Южнокорейская компания на протяжении нескольких лет занималась поисками этого корабля. Наконец крейсер был обнаружен на глубине 434 метра в 1,3 км от берега южнокорейского острова Уллындо в Японском море. Судно удалось идентифицировать благодаря сохранившемуся на корме названию.
Дайверы отметили хорошую сохранность палубы крейсера. А вот корпус боевого корабля находится в плохом состоянии – в нем много пробоин от снарядов. Броненосный крейсер «Дмитрий Донской» принимал участие в Цусимском сражении. Последний бой крейсер принял 29 мая 1905 года на пути во Владивосток, когда его нагнала японская эскадра. Команда приняла решение затопить корабль.
Обнаружившие крейсер южнокорейские поисковики заявили о планах поднять его, сообщает RT.
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