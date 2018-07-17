У берегов Южной Кореи нашли затопленный крейсер «Дмитрий Донской»

Южнокорейские глубоководные дайверы обнаружили броненосный крейсер российского императорского флота «Дмитрий Донской». Этот корабль принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Южнокорейская компания на протяжении нескольких лет занималась поисками этого корабля. Наконец крейсер был обнаружен на глубине 434 метра в 1,3 км от берега южнокорейского острова Уллындо в Японском море. Судно удалось идентифицировать благодаря сохранившемуся на корме названию.

Дайверы отметили хорошую сохранность палубы крейсера. А вот корпус боевого корабля находится в плохом состоянии – в нем много пробоин от снарядов. Броненосный крейсер «Дмитрий Донской» принимал участие в Цусимском сражении. Последний бой крейсер принял 29 мая 1905 года на пути во Владивосток, когда его нагнала японская эскадра. Команда приняла решение затопить корабль.

Обнаружившие крейсер южнокорейские поисковики заявили о планах поднять его, сообщает RT.