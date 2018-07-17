В Крыму готовы обсудить с Трампом статус республики
17 июля 2018, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Член Общественной палаты России от Крыма Иван Абажер утром во вторник, 17 июля, сообщил о своей готовности обсудить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом статус полуострова.
Политик готов объяснить американскому лидеру законность референдума и воссоединения Крыма с Россией. Абажер убежден, что Трамп располагает достаточным объемом информации, чтобы признать полуостров российским, однако будет лучше, если состоится отдельная беседа по этой теме.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова члена ОП, крымская общественность сможет объяснить, что случившееся стало следствием свободного волеизъявления жителей полуострова.
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