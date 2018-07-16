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Стала известна новая тактика борьбы украинского Генштаба с ДНР и ЛНР
16 июля 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Генштаб Вооруженных сил Украины начал применять новый способ борьбы с самопровозглашенными республиками на востоке страны. Суть данной тактики раскрыл спикер армии ДНР Даниил Безсонов.
Представитель ополченцев привел слова командующего силовой операцией Киева в Донбассе Сергея Наева, который некоторое время назад заявил, что в распоряжении армии имеется оборудование, способное глушить телевидение со стороны ДНР и ЛНР. Кроме того, Наев рассказал, что контактирует с руководителями СМИ, в том числе находящихся на неподконтрольных украинским властям территориях. Как отметил Безсонов, для журналистов установлена жесткая цензура на публикацию материалов. Перечисленные действия, согласно замыслу Генштаба ВСУ, должны способствовать постепенной идеологической «деоккупации» Донбасса, пишет сайт «Новороссия».
Ранее в понедельник сообщалось, что киевские силовики «нашли» в зоне конфликта воюющих против них «российских биатлонисток».
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