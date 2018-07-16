Ответственность за резкое ухудшение отношений Киева с соседними странами лежит на Соединенных Штатах. С таким заявлением выступил политик Евгений Мураев, занимающий кресло депутата украинского парламента.

Как отметил Мураев, Вашингтону удалось поссорить Украину не только с Российской Федерацией, что являлось основной задачей США, но и с рядом других сопредельных государств. Согласно оценке парламентария, причиной международной конфронтации стала культурная война против национальных меньшинств, которую развязали украинские политики, выполняющие приказания американцев, пишет сайт newdaynews.ru.

Некоторое время назад Евгений Мураев обвинил Штаты в разжигании вооруженного конфликта в Донбассе. Депутат Верховной Рады полагает, что установление прочного мира в зоне боевых действий не устраивает Вашингтон, поэтому он предпринимает действия, направленные на срыв данного сценария.