Путин на полчаса позже, чем ожидалось, прилетел в Хельсинки, а Трамп опоздал

Президент России Владимир Путин на 30 минут позже, чем ожидалось, прилетел в Хельсинки на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Сразу из аэропорта российский лидер направился в президентский дворец в центре финской столицы. Путин предложил Трампу обсудить в Хельсинки "болевые точки"

Прибытие Путина в дворец было запланировано на 13:00.Но его самолет приземлился на полчаса позже, чем планировалось, - сообщает РБК. Трамп приехал на переговоры с Путиным с опозданием на 20 минут, сообщает РИА Новости. Глав России и США встретил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Переговоры Путина и Трампа уже идут. Как стало известно, российский лидер предложил главе Белого дома обсудить "болевые точки".

Ранее планировалось, что итоговая пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в 16.30. Будет ли она перенесена на более позднее время, пока неизвестно.