В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу на самом деле

В Кремле утром в понедельник, 16 июля, рассказали, как на самом деле относятся друг к другу президенты России и США. Данной информацией сегодня поделился пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ранее политикам не удавалось побеседовать в течение продолжительного времени, однако, на сей раз российская сторона надеется на полноценные переговоры.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп относятся друг к другу с уважением, передает портал Газета.Ru.

Напомним, сегодня в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча глав двух государств.