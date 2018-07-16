Нервно-паралитическое вещество в Эймсбери оказалось во флаконе из-под духов

Утром в понедельник, 16 июля, стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым в британском городе Эймсбери отравились Дон Стерджес и Чарльз Роули, было помещено во флакон из-под духов.

Брат пострадавшего Мэттью Роули сообщил, что начал переживать за состояние своего родственника после беседы с ним по телефону 30 июня текущего года, передает kp.ru. Впоследствии Дон Стерджесс и Чарльз Роули были обнаружены в доме без сознания. 8 июля стало известно о смерти женщины. Флакон, в котором находилось вещество, был направлен на исследование в лабораторию.

В интервью телерадиовещательной корпорации ВВС Мэттью Роули отметил, что его брат уже идет на поправку и даже может употреблять твердую пищу. Однако, по признанию родственника, он уже мало напоминает того человека, которым являлся раньше.