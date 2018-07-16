Поднявшие бунт против ВСУ правосеки начали уничтожать украинских военных
16 июля 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» уничтожили украинских спецназовцев, ехавших на операцию по разоружению националистов. Об этом узнали в армии ДНР.
Ранее штаб военной операции Киева в Донбассе приказал вывести из зоны конфликта все добровольческие батальоны. Данное решение спровоцировало боестолкновения между недовольными им радикалами и Вооруженными силами Украины.
Как рассказал спикер армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов, разведка ополченцев узнала, что в минувшую субботу в Донбассе взорвали грузовой автомобиль, в котором ехали военнослужащие украинского спецназа, ехавшие разоружать националистов. В результате случившегося погибли трое человек, еще шесть получили ранения. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ополченцев, транспортное средство было уничтожено с помощью фугаса, заложенного на проезжей части правосеками.
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