Поднявшие бунт против ВСУ правосеки начали уничтожать украинских военных

Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» уничтожили украинских спецназовцев, ехавших на операцию по разоружению националистов. Об этом узнали в армии ДНР.

Ранее штаб военной операции Киева в Донбассе приказал вывести из зоны конфликта все добровольческие батальоны. Данное решение спровоцировало боестолкновения между недовольными им радикалами и Вооруженными силами Украины.

Как рассказал спикер армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов, разведка ополченцев узнала, что в минувшую субботу в Донбассе взорвали грузовой автомобиль, в котором ехали военнослужащие украинского спецназа, ехавшие разоружать националистов. В результате случившегося погибли трое человек, еще шесть получили ранения. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении ополченцев, транспортное средство было уничтожено с помощью фугаса, заложенного на проезжей части правосеками.