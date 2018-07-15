Венгерский премьер посетовал на сплошной вред от санкций против РФ

Экономические санкции Европейского союза в отношении России вредят, в частности, отношениям Москвы и Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным.

Стороны отметили в ходе встречи, что в целом отношения России и Венгрии развиваются прекрасно. «Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением двигаться вперед. Естественно, эти меры наносят вред. Мы теряем возможности», - подчеркнул венгерский премьер-министр.

«Хотел бы заверить вас, что мы за нормализацию отношений между Россией и западным миром», - заявил Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии также поздравил российского президента с замечательным чемпионатом мира и с высокопрофессиональной организацией этого мероприятия.

«Тот, кто здесь не может быть, может сожалеть об этом. Но я себе не враг, я очень рад, что я здесь», - признался он.

Премьер-министр Венгрии в ходе своего визита в Россию провел два полных дня в Санкт-Петербурге и три дня в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.