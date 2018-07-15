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Венгерский премьер посетовал на сплошной вред от санкций против РФ
15 июля 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Экономические санкции Европейского союза в отношении России вредят, в частности, отношениям Москвы и Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным.
Стороны отметили в ходе встречи, что в целом отношения России и Венгрии развиваются прекрасно. «Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением двигаться вперед. Естественно, эти меры наносят вред. Мы теряем возможности», - подчеркнул венгерский премьер-министр.
«Хотел бы заверить вас, что мы за нормализацию отношений между Россией и западным миром», - заявил Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии также поздравил российского президента с замечательным чемпионатом мира и с высокопрофессиональной организацией этого мероприятия.
«Тот, кто здесь не может быть, может сожалеть об этом. Но я себе не враг, я очень рад, что я здесь», - признался он.
Премьер-министр Венгрии в ходе своего визита в Россию провел два полных дня в Санкт-Петербурге и три дня в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
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