Британская армия отстала от российской, заявили в Лондоне

Чтобы противостоять новым угрозам, британской армии необходимы новые вооружения и фундаментальные изменения, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер.

«В военном деле Великобритания отстала и от России, и от Китая. Боюсь, что наши «исторические каникулы» подошли к концу. Нам предстоит серьезная работа, чтобы обезопасить себя от новых угроз», - заявил генерал Картер.

В Великобритании уже не первый раз проводят сравнение собственной армии с российской, и каждый раз это сравнение не в пользу британцев. Так, ранее бывший командующий Объединенными вооруженными силами Ричард Бэрронс заявлял, что британские вооруженные силы способны защитить разве что Уайт-холл – улицу в Лондоне, где расположены правительственные учреждения, поскольку зачастую на британских кораблях и самолетах отсутствуют даже боеприпасы, сообщает РИА Новости.