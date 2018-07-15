Уже неделю под Варшавой не могут найти гигантского агрессивного питона

Уже неделю под Варшавой не могут найти гигантского тигрового питона, который может представлять опасность для детей и животных. Ранее на берегу Вислы нашли ороговевший слой сброшенной змеей кожи.

Длина шкуры составляет 5,5 метра, а диаметр – около 50 сантиметров. Специалисты сообщают, что в настоящий момент питон может быть очень агрессивным.

Как сообщает РИА "Новости", польские спасатели приняли решение прекратить поиски змеи, поскольку она из-за плохой погоды могла спрятаться. Не исключено, что низкие температуры заставили питона затаиться и не двигаться, вследствие чего он не оставляет никаких следов.