Уже неделю под Варшавой не могут найти гигантского агрессивного питона
15 июля 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Уже неделю под Варшавой не могут найти гигантского тигрового питона, который может представлять опасность для детей и животных. Ранее на берегу Вислы нашли ороговевший слой сброшенной змеей кожи.
Длина шкуры составляет 5,5 метра, а диаметр – около 50 сантиметров. Специалисты сообщают, что в настоящий момент питон может быть очень агрессивным.
Как сообщает РИА "Новости", польские спасатели приняли решение прекратить поиски змеи, поскольку она из-за плохой погоды могла спрятаться. Не исключено, что низкие температуры заставили питона затаиться и не двигаться, вследствие чего он не оставляет никаких следов.
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