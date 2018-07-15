"Золотой Трамп" просит деньги у туристов в Хельсинки

В Хельсинки появился "золотой Дональд Трамп", который настойчиво выпрашивает у туристов деньги. Живая скульптура в настоящий момент находится неподалеку от президентского дворца в столице Финляндии.

Золотая фигура в солнечных очках и маске президента США готова фотографироваться со всеми желающими, однако исключительно за вознаграждение, передает РИА "Новости".

Особенно интересует "статуя" туристов из Китая, которые чаще других подходят к "мистеру Трампу" и хотят сделать селфи. Когда люди кидают в коробку монеты, артист начинает махать рукой в камеру или складывает пальцы, демонстрируя знак "победы". Интересно что "Дональд Трамп" ни с кем не разговаривает.

Напомним, в грядущий понедельник в Хельсинки состоится встреча глав США и России.