Пушков высказался о заявлении Туска насчет отношения Трампа к Украине
15 июля 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление председателя Евросовета Дональда Туска насчет отношения президента США Дональда Трампа к Украине.
По мнению сенатора, американский лидер является абсолютным реалистом, а официальный Киев не дает "никаких оснований для энтузиазма". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков отметил, что в мире от России действительно многое зависит, а роль Украины ограничена кризисом в стране.
Напомним, ранее Туск заявил, что Трампа на самом деле интересует отношение Москвы к Киеву и он не испытывает особого энтузиазма по отношению к украинским властям.
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