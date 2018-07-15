Пушков высказался о заявлении Туска насчет отношения Трампа к Украине

Глава Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление председателя Евросовета Дональда Туска насчет отношения президента США Дональда Трампа к Украине.

По мнению сенатора, американский лидер является абсолютным реалистом, а официальный Киев не дает "никаких оснований для энтузиазма". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков отметил, что в мире от России действительно многое зависит, а роль Украины ограничена кризисом в стране.

Напомним, ранее Туск заявил, что Трампа на самом деле интересует отношение Москвы к Киеву и он не испытывает особого энтузиазма по отношению к украинским властям.