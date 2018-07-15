Журналист Die Welt: ФРГ проявляет высокомерие по отношению к России

Немецкий журналист Катрин Шпер обвинила Германию в высокомерии по отношению к России. По словам сотрудницы издания Die Welt, ФРГ взялась за старое и представляет РФ страной с низким чувством морали.

Шпер отметила, что с "аполитичной радостью" предвкушает финальный матч чемпионата мира по футболу в России. Журналист добавила, что в последнее время в СМИ постоянно появляются статьи о политических и экономических проблемах в РФ, причем обвиняют в них всегда президента Владимира Путина. При этом она подчеркнула, что граждане страны выбрали своим главой именно этого политика.