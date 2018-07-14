Полиция Хельсинки рекомендовала не смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа

Полиция столицы Финляндии призвала жителей домов, расположенных вдоль маршрута движения кортежей президентов РФ и США не подходить к окнам в день визита Путина и Трампа в Хельсинки.

«Не высовывайтесь в окна, не выходите на балконы. Окна не должны быть открыты при прохождении кортежей. Конечно, мы не можем контролировать всех граждан. Мы надеемся на понимание», - призвал глава городской полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен.

Финские правоохранительные органы пояснили, что эта рекомендация связана с вопросами обеспечения безопасности российско-американского саммита.

Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля, напоминает RT.