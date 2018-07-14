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Украина предпочитает зависеть от Франции, лишь бы не от России
14 июля 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Украины подписало соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы. На Украине заявили, что это позволит не зависеть от России технически.
На Украине предполагается использовать французские вертолеты для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, пограничной службы и национальной гвардии.
«Поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности страны», - заявил украинский президент Петр Порошенко, добавив, что часть вертолетов поступит в ВСУ.
«Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ», - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
На Украине до сих пор летают старые советские вертолеты Ми-8. С каждым годом их состояние ухудшается, но без российских комплектующих качественное техническое обслуживание невозможно, сообщает РИА Новости.
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