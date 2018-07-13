В случае, если иранская нефть не будет экспортироваться через Персидский залив, другие страны Ближнего Востока также не смогут этого делать, заявил советник президента Ирана Али Акбар Велаяти.

«Президент Ирана господин Роухани дал самый прозрачный, полный и быстрый ответ США: если мы не сможем экспортировать нефть через Персидский залив, никто не сможет этого делать. Ответ Ирана был ясен: либо все будут экспортировать, либо никто», - заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сегодня на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана. С 4 ноября текущего года американские санкции начнут действовать в отношении иранского нефтяного сектора. США угрожает санкциями против любой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана после этого срока, сообщает РИА Новости.