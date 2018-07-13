На днях в итальянском городе Скафати произошел курьезный и в то же время печальный случай. Итальянец, решивший «гульнуть» от супруги, встретил в отеле ее сестру, а у дверей своего дома – чемодан.

В поисках приключений мужчина зарегистрировался в чате «для взрослых». Через некоторое время он познакомился в этом чате с девушкой. Свидание было назначено в отеле соседнего городка. Однако, открыв дверь в номер, ловелас увидел в комнате… сестру своей жены.

Несостоявшийся изменник сильно смутился и попытался уговорить свояченицу ничего не рассказывать об этом «маленьком приключении» своей супруге. Однако раздосадованная родственница осталась непреклонна, и жена узнала о похождениях своего «благоверного» еще до того, как он успел вернуться домой.

Итог закономерен – у порога дома его ждал чемодан с вещами, а супруга отправилась к адвокату. Теперь «горячего итальянского парня» ждет бракоразводный процесс и компенсация морального ущерба, сообщает РИА Новости.