Призывавший к терактам британец получил пожизненный срок

Гражданин Великобритании Хуснейн Рашид, распространявший в сети рекомендации по организации терактов и нападению на четырехлетнего принца Джорджа, получил пожизненный срок заключения.

«Вы публиковали название и адрес школы принца Джорджа, ее фотографию и инструкцию или угрозы с той целью, чтобы принц Джордж и другие члены королевской семьи воспринимались как потенциальные мишени», - заявил на оглашении приговора судья Королевского суда Вулича Эндрю Лиз.

Ранее подсудимый признал свою вину в зале суда. Он подтвердил, что открыто поддерживал запрещенную в России террористическую группировку ИГ и распространял в соцсетях призывы к терактам и инструкции по их организации.

Ему также были предъявлены обвинения в подстрекательстве к нападениям во время чемпионата мира по футболу в России, пасхального парада в Ватикане и ряда других общественно значимых мероприятий, сообщает РИА Новости.