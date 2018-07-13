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Призывавший к терактам британец получил пожизненный срок
13 июля 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданин Великобритании Хуснейн Рашид, распространявший в сети рекомендации по организации терактов и нападению на четырехлетнего принца Джорджа, получил пожизненный срок заключения.
«Вы публиковали название и адрес школы принца Джорджа, ее фотографию и инструкцию или угрозы с той целью, чтобы принц Джордж и другие члены королевской семьи воспринимались как потенциальные мишени», - заявил на оглашении приговора судья Королевского суда Вулича Эндрю Лиз.
Ранее подсудимый признал свою вину в зале суда. Он подтвердил, что открыто поддерживал запрещенную в России террористическую группировку ИГ и распространял в соцсетях призывы к терактам и инструкции по их организации.
Ему также были предъявлены обвинения в подстрекательстве к нападениям во время чемпионата мира по футболу в России, пасхального парада в Ватикане и ряда других общественно значимых мероприятий, сообщает РИА Новости.
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