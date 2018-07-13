В Донбассе начались бои между спецназом Украины и взбунтовавшимися правосеками

В Донбассе начались вооруженные столкновения между украинским спецназом и националистическими батальонами, в том числе подразделениями, в состав которых вошли боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом сообщили в армии ДНР.

Некоторое время назад штаб силовой операции Киева в регионе распорядился вывести из зоны конфликта добровольческие формирования. Разведка ДНР узнала, что данное решение вызвало недовольство националистов, рассказал на брифинге для СМИ спикер ополченцев Даниил Безсонов. По его словам, в Донбассе вспыхнули бои между добробатами и украинскими спецназовцами, обе стороны несут потери.

Ранее в пятницу сообщалось, что партизаны, действующие на подконтрольной Киеву территории на востоке Украины, проинформировали о подготовке силовиков к захвату ряда населенных пунктов ДНР.