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В Донбассе начались бои между спецназом Украины и взбунтовавшимися правосеками
13 июля 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Донбассе начались вооруженные столкновения между украинским спецназом и националистическими батальонами, в том числе подразделениями, в состав которых вошли боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом сообщили в армии ДНР.
Некоторое время назад штаб силовой операции Киева в регионе распорядился вывести из зоны конфликта добровольческие формирования. Разведка ДНР узнала, что данное решение вызвало недовольство националистов, рассказал на брифинге для СМИ спикер ополченцев Даниил Безсонов. По его словам, в Донбассе вспыхнули бои между добробатами и украинскими спецназовцами, обе стороны несут потери.
Ранее в пятницу сообщалось, что партизаны, действующие на подконтрольной Киеву территории на востоке Украины, проинформировали о подготовке силовиков к захвату ряда населенных пунктов ДНР.
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