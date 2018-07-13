Опубликовано видео из сданного российским военным анклава боевиков на юге Сирии

Боевики, удерживавшие расположенный в сирийской провинции Даръа город Тафас, сдали населенный пункт правительственным войскам и российской военной полиции. Об этом узнали отечественные интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что передаче Тафаса под контроль силовиков предшествовали длительные переговоры. Их результатом стало достижение соглашения о примирении мятежников с властями арабской республики.

Боевики сдали вошедшим в южный сирийский город военным РФ свое тяжелое вооружение. Над зданием местной администрации был в торжественной обстановке поднят государственный флаг. Моменты церемонии попали на видео, ролик выложен в интернете.

Ранее американские СМИ раскрыли роль антитеррористической операции в Сирии в превращении России в державу, способную составить конкуренцию Соединенным Штатам.