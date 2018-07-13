В рейтинге самых дорогих городов мира есть и российские
13 июля 2018, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты банка UBS AG обнародовали исследование «Цены и доходы», в котором составили ТОП самых дорогих для проживания городов планеты. Первые позиции рейтинга заняли швейцарские Цюрих и Женева.
На третьей позиции рейтинга самых дорогих городов Осло. Следом за ним идут Копенгаген и Нью-Йорк.
Всего в рейтинг вошли 77 городов. Санкт-Петербург занял 51 место, опередив Москву. Столица попала на 54 место.
Доход в месяц среднестатистической семьи из трех человек в Цюрихе, который дает возможность обеспечить минимальный набор товаров и услуг, составляет 4,26 тысячи долларов, сообщает "Экономика сегодня". Это без арендной платы за жилье.
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