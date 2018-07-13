В рейтинге самых дорогих городов мира есть и российские

Эксперты банка UBS AG обнародовали исследование «Цены и доходы», в котором составили ТОП самых дорогих для проживания городов планеты. Первые позиции рейтинга заняли швейцарские Цюрих и Женева.

На третьей позиции рейтинга самых дорогих городов Осло. Следом за ним идут Копенгаген и Нью-Йорк.

Всего в рейтинг вошли 77 городов. Санкт-Петербург занял 51 место, опередив Москву. Столица попала на 54 место.

Доход в месяц среднестатистической семьи из трех человек в Цюрихе, который дает возможность обеспечить минимальный набор товаров и услуг, составляет 4,26 тысячи долларов, сообщает "Экономика сегодня". Это без арендной платы за жилье.