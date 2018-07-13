Трамп убежден, что Джонсон стал бы прекрасным премьер-министром Британии

Американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление в связи с уходом Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании. Глава США надеется, что политик еще вернется в правительство.

По мнению Трампа, Джонсон мог бы стать превосходным премьер-министром, поскольку он обладает всеми необходимыми для этой должности качествами, передает kp.ru.

Лидер Штатов подчеркнул, что не намерен сталкивать лбами экс-министра иностранных дел Британии и действующего премьера Терезу Мэй. Дональд Трамп добавил, что очень уважает Бориса и выразил уверенность в том, что и сам нравится Джонсону. Политик и миллиардер также считает приятным человеком и Мэй. "Я очень мило с ней лажу", – заметил президент.