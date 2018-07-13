Трамп убежден, что Джонсон стал бы прекрасным премьер-министром Британии
13 июля 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление в связи с уходом Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании. Глава США надеется, что политик еще вернется в правительство.
По мнению Трампа, Джонсон мог бы стать превосходным премьер-министром, поскольку он обладает всеми необходимыми для этой должности качествами, передает kp.ru.
Лидер Штатов подчеркнул, что не намерен сталкивать лбами экс-министра иностранных дел Британии и действующего премьера Терезу Мэй. Дональд Трамп добавил, что очень уважает Бориса и выразил уверенность в том, что и сам нравится Джонсону. Политик и миллиардер также считает приятным человеком и Мэй. "Я очень мило с ней лажу", – заметил президент.
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