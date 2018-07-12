СМИ: в Британии две женщины отравились химикатами на железнодорожном вокзале

В четверг, 12 июля, стало известно, что на железнодорожном вокзале британского города Рединг химикатами отравились сразу две женщины. Происшествие случилось в помещении одного из местных магазинов.

Согласно последним сообщениям, инцидент произошел из-за утечки химикатов в связи с поломкой кондиционера. Как отмечает издание Daily Star, на место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны в особых защитных костюмах.

Пострадали две сотрудницы магазина, которые находились во время утечки на рабочем месте. К настоящему моменту их уже выписали из клиники.