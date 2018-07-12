НАТО видит в России конкурента

Главком ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти в четверг, 12 июля, заявил, что альянс считает Россию своим потенциальным конкурентом. Политик призвал организацию модернизировать вооруженные силы.

Скапаротти не исключил, что в ближайшие четыре-пять лет НАТО может утратить военное превосходство над Российской Федерацией, передает РИА "Новости".

На полях саммита в Брюсселе главнокомандующий ОВС Североатлантического альянса признал, что у блока появились конкуренты, одним из которых является Россия. В настоящий момент, по утверждению Скапаротти, страна много вкладывает в свои вооруженные силы, вследствие чего ее военная мощь растет.