НАТО видит в России конкурента
12 июля 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Главком ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти в четверг, 12 июля, заявил, что альянс считает Россию своим потенциальным конкурентом. Политик призвал организацию модернизировать вооруженные силы.
Скапаротти не исключил, что в ближайшие четыре-пять лет НАТО может утратить военное превосходство над Российской Федерацией, передает РИА "Новости".
На полях саммита в Брюсселе главнокомандующий ОВС Североатлантического альянса признал, что у блока появились конкуренты, одним из которых является Россия. В настоящий момент, по утверждению Скапаротти, страна много вкладывает в свои вооруженные силы, вследствие чего ее военная мощь растет.
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