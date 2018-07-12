Власти Италии не планируют увеличивать расходы на оборону

Сегодня стало известно о важном решении итальянских властей в оборонной сфере. Согласно последней информации, руководство Италии не планирует в ближайшем времени увеличивать расходы на оборону.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте в рамках пресс-конференции на саммите Североатлантического альянса в Бельгии, категорически исключил возможность роста расходов в данной области, передает днем в четверг, 12 июля, ТАСС.

Политик в беседе с журналистами подчеркнул, что Италия имеет определенные обязательства в области финансирования НАТО, которым страна не изменяла. Именно поэтому власти не рассчитывают на какие-либо дополнительные выплаты из бюджета государства.