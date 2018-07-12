"Давайте поцелуемся": Пашинян умилил журналистов на встрече с Макроном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян умилил присутствовавших на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и французской делегацией. Глава правительства Армении совершил необычный поступок.

Макрон познакомил Пашиняна с членом своей команды, который по происхождению является армянином. Армянский политик спросил, говорит ли его новый знакомый по-армянски, однако тот сообщил, что знает на этом языке лишь одно слово – "pachik", что означает "поцелуйчик". На своей страничке в социальной сети Facebook Никол Пашинян сообщил, что сказал французскому политику: "Let's do pachik" ("Давайте поцелуемся"). После этого они обнялись.

Видеозапись набрала большое количество лайков. Многие заявили, что премьер-министр Армении является очень добрым человеком с хорошим чувством юмора.