"Давайте поцелуемся": Пашинян умилил журналистов на встрече с Макроном
12 июля 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Армянский премьер-министр Никол Пашинян умилил присутствовавших на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и французской делегацией. Глава правительства Армении совершил необычный поступок.
Макрон познакомил Пашиняна с членом своей команды, который по происхождению является армянином. Армянский политик спросил, говорит ли его новый знакомый по-армянски, однако тот сообщил, что знает на этом языке лишь одно слово – "pachik", что означает "поцелуйчик". На своей страничке в социальной сети Facebook Никол Пашинян сообщил, что сказал французскому политику: "Let's do pachik" ("Давайте поцелуемся"). После этого они обнялись.
Видеозапись набрала большое количество лайков. Многие заявили, что премьер-министр Армении является очень добрым человеком с хорошим чувством юмора.
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