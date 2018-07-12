Ополченцы раскрыли подробности обернувшихся разгромом вылазок ВСУ в Донбассе
12 июля 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
С начала текущего года Вооруженные силы Украины осуществили около десяти неудачных боевых вылазок с целью прорыва обороны ополченцев ДНР. Подробности боестолкновений, обернувшихся разгромом ВСУ, раскрыл представитель армии самопровозглашенного государства Эдуард Басурин.
По словам Басурина, противник пытался прорваться в направлении столицы народной республики – Донецка – а также Горловки и населенных пунктов, расположенных в южной части ДНР. Подобные наступления всегда приводили к гибели украинских военнослужащих, отметил спикер ополченцев. ВСУ потеряли в этих боях более сотни человек убитыми, количество раненых еще больше, процитировало Эдуарда Басурина информационное агентство «Новороссия».
Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве озвучили планы бомбардировки ДНР в случае создания республикой морского флота.
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