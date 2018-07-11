Эстонский полковник назвал сценарий разгрома добравшейся до Таллина армии России

В Эстонии пригрозили разгромить российские Вооруженные силы. Соответствующее заявление сделал полковник Рихо Юхтеги, командир одного из спецподразделений армии прибалтийского государства.

Юхтеги предрек в разговоре с корреспондентом издания Politico, что в случае конфликта между двумя странами войска РФ доберутся до эстонской столицы за два дня, однако там их ждет гибель. По словам полковника, вошедшие в Таллин соединения будут отрезаны от всех коммуникаций. Рихо Юхтеги пообещал, что в россиян будут стрелять «из-за каждого угла».

Ранее на этой неделе сообщалось, что Эстония обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства. В Таллине утверждают, что на территорию страны залетел российский Ил-96.