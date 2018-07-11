Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что газопровода "Северный поток-2" быть не должно.

Глава американского Белого дома обсудил "больной вопрос" по реализации проекта России и Германии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Москва и Берлин договорились построить газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря, чтобы российский газ напрямую шел в Европу.

Трамп в ходе беседы с главой Североатлантического альянса назвал неприемлемой реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". Как заявил Трамп, Германия, которую защищает НАТО от России, строит газопровод, и будет платить миллиарды и миллиарды долларов России ежегодно.

"Это абсолютно неприемлемо. НАТО должна что-то с этим сделать", - призвал он Столтенберга. А сам не предполагает, что альянс может сделать в данной ситуации.

Столтенберг ответил, что НАТО обеспокоен вопросам энергобезопасности европейских союзников альянса и диверсификации поставок газа в Европу. "Но вопрос "Северного потока-2" находится вне формата НАТО", - открестился от проекта глава организации.