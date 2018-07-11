//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дочь Анны Михалковой похожа на маму и на тетю Надю
- Беременная Нюша уходит в декрет
- Мама Собчак рассказала о беременности дочери
- Ляйсан Утяшева рассказала о жертве, которую принесла её мама ради карьеры дочери
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Как будет противостоять строительству "Северного потока" Трамп?
11 июля 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что газопровода "Северный поток-2" быть не должно.
Глава американского Белого дома обсудил "больной вопрос" по реализации проекта России и Германии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Москва и Берлин договорились построить газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря, чтобы российский газ напрямую шел в Европу.
Трамп в ходе беседы с главой Североатлантического альянса назвал неприемлемой реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". Как заявил Трамп, Германия, которую защищает НАТО от России, строит газопровод, и будет платить миллиарды и миллиарды долларов России ежегодно.
"Это абсолютно неприемлемо. НАТО должна что-то с этим сделать", - призвал он Столтенберга. А сам не предполагает, что альянс может сделать в данной ситуации.
Столтенберг ответил, что НАТО обеспокоен вопросам энергобезопасности европейских союзников альянса и диверсификации поставок газа в Европу. "Но вопрос "Северного потока-2" находится вне формата НАТО", - открестился от проекта глава организации.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В США опасаются, что Трамп "разболтает" Путину все тайны Вашингтона
//Новости Гнездо.ру
//Общество
СМИ: банки предоставят биометрические данные россиян коллекторам
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
Эстонский полковник назвал сценарий разгрома добравшейся до Таллина армии России
//Новости партнеров
//В мире
Трамп заявил, что Германия отдаёт "миллиарды долларов в сундуки России"
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
МИД России даст ответ на высылку из Греции российских дипломатов
//В мире
//Футбол
//Новости Redtram
//Футбол
//Общество
Во время строительства трассы в Крыму найдена огромная карстовая пещера
//Общество
Эксперты Общественной палаты поддержали повышение пенсионного возраста
//Здоровье
//В мире
Греция высылает российских дипломатов, но отношения портить не хочет
//В мире
Озвучена причина неспособности украинской армии начать вторжение в ДНР и ЛНР
У футболиста Тарасова и модели Костенко дочь родилась с идеальными параметрами
//Общество
Медики рассказали о состоянии спасенных из пещеры в Таиланде 12 детей
//Общество
Порядок регистрации новых автомобилей в России могут изменить
//Политика
//Общество
Текущие правила оплаты отопления признаны Конституционным судом незаконными
Актриса Лора Резникова: Сейчас все будто помешались на сексуальности
//Общество
Мнение: прекращение работы популярных мессенджеров - не проблема