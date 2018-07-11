В Киеве рассказали об участии потусторонних сил в войне против Донбасса
11 июля 2018, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Киевским силовикам, участвующим в военной операции против народных республик Донбасса, помогают «высшие силы». Такое заявление сделала украинский врач Юлия Паевская, сотрудничающая с армией страны.
Медицинский работник предсказала в разговоре со СМИ, что победа над ополченцами будет рано или поздно достигнута. По мнению Паевской, это произойдет, когда сложится соответствующая обстановка на международной арене и внутри страны. Также врач выразила убеждение в том, что воюющие в Донбассе военные работают в «паре с высшими силами», пишет сайт «Русская весна».
Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что разведка Донецкой народной республики узнала о планах Киева заменить сбежавших из Вооруженных сил дезертиров военнослужащими Североатлантического альянса.
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