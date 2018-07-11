Киевским силовикам, участвующим в военной операции против народных республик Донбасса, помогают «высшие силы». Такое заявление сделала украинский врач Юлия Паевская, сотрудничающая с армией страны.

Медицинский работник предсказала в разговоре со СМИ, что победа над ополченцами будет рано или поздно достигнута. По мнению Паевской, это произойдет, когда сложится соответствующая обстановка на международной арене и внутри страны. Также врач выразила убеждение в том, что воюющие в Донбассе военные работают в «паре с высшими силами», пишет сайт «Русская весна».

Конфликт на востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что разведка Донецкой народной республики узнала о планах Киева заменить сбежавших из Вооруженных сил дезертиров военнослужащими Североатлантического альянса.