Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не считает возможным прямой военный конфликт между Россией и Украиной, несмотря на то, что в Донбассе высока угроза геноцида русского населения.

«К сожалению, Киев упорно уклоняется от выполнения минских соглашений, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России», - сказал Сергей Шойгу.

Без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском невозможна нормализация обстановки в регионе, но украинское правительство категорически не хочет вступать в этот диалог, подчеркнул российский министр обороны.

Возможно, европейские страны, которые Украина считает своими союзниками, смогут повлиять на поведение украинских властей в этом вопросе, передает мнение министра «Свободная пресса».