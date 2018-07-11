Шойгу сообщил о возможности российско-украинской войны
11 июля 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не считает возможным прямой военный конфликт между Россией и Украиной, несмотря на то, что в Донбассе высока угроза геноцида русского населения.
«К сожалению, Киев упорно уклоняется от выполнения минских соглашений, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России», - сказал Сергей Шойгу.
Без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском невозможна нормализация обстановки в регионе, но украинское правительство категорически не хочет вступать в этот диалог, подчеркнул российский министр обороны.
Возможно, европейские страны, которые Украина считает своими союзниками, смогут повлиять на поведение украинских властей в этом вопросе, передает мнение министра «Свободная пресса».
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