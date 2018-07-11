Появились данные о подготовке спецназа Украины к морскому нападению на Крым

Украина готовит нападение на российский Крым из-под воды. Об этом говорится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Сайт «Свободная пресса» пишет, что недавно на территории Николаевской области состоялись учения, в которых приняли участие более сотни подводных диверсантов. Согласно информации, имеющейся в распоряжении журналистов, военнослужащие отработали действия в тылу российских войск, дислоцированных в Крыму.

По данным издания, в Киеве уже давно запланировали провести военную операцию по возвращению полуострова под свой контроль. Сценарий операции предполагает высадку на крымском побережье боевых пловцов, которые должны будут осуществить ряд диверсий на объектах инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в СМИ появился прогноз о подрыве украинскими спецназовцами Крымского моста по приказу американцев.