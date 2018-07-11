Раскрыто значение войны в Сирии для превращения России в соперника США

Участие российских Вооруженных сил в антитеррористической операции на территории Сирии стало шагом на пути к созданию «великой державы», способной конкурировать с Соединенными Штатами. Такое мнение изложено в статье, появившейся на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest пришел к заключению, что сирийская кампания принесла много пользы армии РФ. В частности, удалось улучшить тактику и приемы ведения войны, Вооруженные силы обрели реальный боевой опыт. В целом, участие в операции способствует превращению России в державу, которая сможет соперничать с США, делают вывод авторы издания.

Ранее сообщалось, что в провинции Хомс пресекли бунт затаившихся исламистов. Боевики, которых не затронула состоявшаяся весной массовая эвакуация бандформирований, собирались нанести удары по сирийским и российским военным.